شمال لبنان | نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 19:16

شمال لبنان | نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية

منذ 1 ساعة 3 October، 2023
لبنان

تشهد المنطقة التربوية في طرابلس ازدحاما لذوي الطلاب نتيجة موجة النزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية.

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