السيد نصر الله: انا اعرف ان السفيرة الاميركية في لبنان عندما تعلم ان جهازا او وزارة قامت باعادة بعض السوريين لسبب قانوني تذهب اليهم وتجري معهم “تحقيقا”: من اخذ القرار وكيف تم الموضوع؟ واللبنانيون عليهم ان يجيبوا لأن سيف العقوبات على الاشخاص مسلط على رقاب اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2023 - 22:20

السيد نصر الله: انا اعرف ان السفيرة الاميركية في لبنان عندما تعلم ان جهازا او وزارة قامت باعادة بعض السوريين لسبب قانوني تذهب اليهم وتجري معهم “تحقيقا”: من اخذ القرار وكيف تم الموضوع؟ واللبنانيون عليهم ان يجيبوا لأن سيف العقوبات على الاشخاص مسلط على رقاب اللبنانيين

منذ 29 mins 2 October، 2023
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