السيد نصر الله: انا اعرف ان السفيرة الاميركية في لبنان عندما تعلم ان جهازا او وزارة قامت باعادة بعض السوريين لسبب قانوني تذهب اليهم وتجري معهم “تحقيقا”: من اخذ القرار وكيف تم الموضوع؟ واللبنانيون عليهم ان يجيبوا لأن سيف العقوبات على الاشخاص مسلط على رقاب اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: انا اعرف ان السفيرة الاميركية في لبنان عندما تعلم ان جهازا او وزارة قامت باعادة بعض السوريين لسبب قانوني تذهب اليهم وتجري معهم “تحقيقا”: من اخذ القرار وكيف تم الموضوع؟ واللبنانيون عليهم ان يجيبوا لأن سيف العقوبات على الاشخاص مسلط على رقاب اللبنانيين