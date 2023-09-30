الدفاع المدني اخمد حرائق في البلدات العكارية : حلبا، العبدة، دير عوزا، ضهور الحسين، القريات، وادي الجاموس، البقيعة، عكار العتيقة، تل إندي، عيدمون، جورة النمر، ببنين والحوشب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2023 - 21:02
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النائب حسين الحاج حسن: على الحكومة اللبنانية الخروج من تحت الضغط الأمريكي لمعالجة ملف النازحين
النائب ابراهيم الموسوي: حزب الله حريص على الانفتاح والحوار لتأمين وصول شخصية تتمتع بمواصفات وطنية صلبة لرئاسة الجمهورية
الشيخ نبيل قاووق: السبب الرئيسي في تعقيد الأزمات على مختلف المستويات هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على تعطيل المبادرات
القوى الإسلامية والوطنية تعلن إضرابا شاملا برام الله والبيرة حداداً على الشهيد محمد جبريل رمانة
لجان الصيادين بغزة: إصابة 2 من الصيادين برصاص زوارق الاحتلال شمال قطاع غزة
الرئيس السوري بشار الأسد: الصين تؤدي دوراً مهماً جداً على مستوى العالم وهي وقفت مع سوريا سياسياً في مجلس الأمن
الجيش السوري: اسقاط 3 مسيّرات للتنظيمات الإرهابية والقضاء على عدد من أفرادها في ريفي اللاذقية وحلب
دائرة صحة نينوى في العراق: ارتفاع عدد قتلى حريق الحمدانية إلى 107
وسائل إعلام يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية
أنصار الله: ندين التفجيرين الإجراميين في باكستان وعلى الحكومة الباكستانية توفير الحماية اللازمة للمواطنين
حركة الجهاد الإسلامي: نعبر عن استيائنا ورفضنا للجريمة البشعة في باكستان وندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة
الدفاع الروسية: صد 7 هجمات في اتجاه دونيتسك وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 430 بين قتيل وجريح
رئاسة الوزراء الأرمنية: نحو 100 ألف نازح من أصل 120 ألف نسمة يغادرون إقليم قره باغ إلى أرمينيا
منظمة الصحة العالمية: تفشي وباء الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان مع احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع
الولايات المتحدة تتجه نحو إغلاق مؤسسات فدرالية بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية
رئيس مجلس النواب الأمريكي: المجلس سيصوت على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب الإغلاق
فيضانات عارمة تجتاح مدينة نيويورك وتتسبب في إغراق الطرقات وتعطل حركة النقل العامة جراء الأمطار الغزيرة
تزايد التوتر على الحدود بين كوسوفو وصربيا بعد مواجهات دامية اندلعت بين رجال الشرطة ومسلحين صرب
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال المهرجان المركزي في ذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) الإثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاع المدني اخمد حرائق في البلدات العكارية : حلبا، العبدة، دير عوزا، ضهور الحسين، القريات، وادي الجاموس، البقيعة، عكار العتيقة، تل إندي، عيدمون، جورة النمر، ببنين والحوشب
منذ 1 ساعة
30 September، 2023
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