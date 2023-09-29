الابيض: تم تأمين مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى

قال المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الأبيض في بيان له الجمعة “أجرى الوزير الابيض سلسلة من الاتصالات المكثفة في الأيام الماضية لحل مسألة مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى، وقد تم تأمينها”.

وبحسب البيان فإن تأمين المستحقات، وفق التالي:

– أحالت وزارة المالية إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العام تجهيزا للبدء بعملية الدفع.

– يتم العمل حاليا بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي.

– بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الالف مليار ليرة لبنانية التي اقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية.

وبالسياق، ثمن الأبيض “ما أبداه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى، وأكد “الحرص على تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير”.

وقال الأبيض إن “من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء”، وتابع “لن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام