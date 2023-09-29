حزب الله يدين التفجيرات الارهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في باكستان والتي اسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 18:48

حزب الله يدين التفجيرات الارهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في باكستان والتي اسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين

منذ 2 ساعة 29 September، 2023
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