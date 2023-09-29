مباحثات إماراتية إيرانية على هامش المنتدى البرلماني لمجموعة “بريكس” بجنوب إفريقيا

التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، على هامش المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء بمجموعة “بريكس” في جوهانسبرغ، مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال صقر غباش: “انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس الموسعة يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم أهمية التعددية في دعم السلام والتنمية لصالح رفاهية الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم”.

وأشار إلى أن “دولة الإمارات تؤمن بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على بناء جسور التعاون وشراكات قوية متعددة الأطراف وأهمية العمل على خدمة المصالح المشتركة للدول والشعوب لتحقيق السلام والأمن الدوليين”.

وأوضح أن “التعاون البرلماني يساهم في مناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية وأيضا من خلال مجموعة بريكس”.

هذا أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق، خلال الاجتماع البرلماني التاسع للدول الأعضاء بمجموعة “بريكس” الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ، أن “الجهود المبذولة للتحرر من الدولرة في التجارة العالمية هي بمثابة خدمة عظيمة لرفاهية الدول النامية”، موضحا أن “النظام الدولي يحتاج إلى مراجعة عميقة”، واصفا مجموعة “بريكس” بأنها “أهم رمز للجهود الهادفة إلى تعزيز العدالة في النظام العالمي أكثر فأكثر”.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال قمة “بريكس” في جوهانسبورغ مؤخرا، بأن إنهاء هيمنة الدولار قرار لا رجعة فيه وأن بنك “بريكس” سيلعب دورا محوريا في هذا الإطار.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة الانباء الاماراتية