وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 00:12
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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان
منذ 4 ساعة
27 September، 2023
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