وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 00:12

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان

منذ 4 ساعة 27 September، 2023
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