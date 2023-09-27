تشييع فقيد الجهاد والمقاومة الأسير المحرر محمد مشيمش

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة كفرصير الجنوبية فقيد الجهاد والمقاومة الأسير المحرر محمد مشيمش، الذي قضى بعد صراع مع مرض عضال.

موكب التشييع المهيب انطلق من أمام منزل الفقيد تتقدّمه الفرق الكشفية وحملة صورة القادة والشهداء، وقد جاب النعش محمولاً على أكتاف رفاق الجهاد شوارع البلدة الرئيسة، على وقع الهتافات الحسينية.

التشييع شارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ولفيفٌ من العلماء إلى جانب وفدٍ من الأسرى المحررين. وعند جبانة البلدة أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد، ليوارى بعدها في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.