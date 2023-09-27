احمد ريا: المقاومة هي القوة المعطلة لكل المشاريع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 16:26

احمد ريا: المقاومة هي القوة المعطلة لكل المشاريع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة

منذ 2 ساعة 27 September، 2023
علم حزب الله
لبنان

أكد مسؤول العلاقات العامة في منطقة البقاع في حزب الله أحمد ريا أن “المقاومة في لبنان هي القوة المعطلة لكل المشاريع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، ولذلك نحن مستهدفون من أعدائنا بشكل دائم”، وأشار إلى أن “حزب الله يقدم ما يستطيع من إمكانات وقدرات لتخفيف عبء الازمة الاقتصاديه والمعيشية عن كاهل الناس”.

كلام ريا جاء خلال لقاء سياسي للهيئات النسائية في بلدة شمسطار البقاعية، واكد على “الدور الفاعل للأخوات في العلاقات العامة، وفي فتح أبواب التواصل والاتصال مع الآخر”، ولفت الى أن “ما قدمته المقاومة خلال الأربعين عاما نقل لبنان واللبنانيين من موقع الضعف إلى موقع القوة والكرامة بفضل أداء المقاومة وانتصاراتها على العدو الصهيوني”.

وقال ريا “أبدينا على الدوام الحرص الكامل على لبنان كبلد سيد ومستقل وعملنا على تحقيق ذلك وما زلنا ولن ينال من عزيمتنا الحصار الأميركي المفروض على لبنان والهادف إلى إخضاع البلد وتمرير مشاريعهم التآمرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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