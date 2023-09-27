مواكبة | اعتقالات واسعة في الضفة والقدس.. وغارات على نقاط رصد للمقاومة في غزة

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 27/9/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالقدس والضفة المحتلتين .

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان.

وعرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس مايلي :

١. الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان- بيت دقو شمال غرب القدس

٢. المحرر سعيد مصطفى داود- بيت دقو

٣. المحرر موسى محمد حسن- بيت دقو

٤. المحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو

٥. قتيبة رمضان عويصي- قلقيلية

٦. مجد سعيد أبو سياج- طوباس

٧. عميد دراغمة- طوباس

٨. عبد الكريم أبو سياج- طوباس

٩. محمد أسامة الرجبي- الخليل

١٠. رزق حلايقة- الشيوخ شرق الخليل

١١. المحرر قسا.م الحلايقة- الشيوخ

١٢. أحمد حلايقة- الشيوخ

١٣. قصي أحمد داري- القدس

١٤. نديم محمد الصفدي- القدس

١٥. مفيد صندوقة- القدس

١٦. أدهم سبتة- القدس

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات تجاه نقاط رصد للمقاومة في رفح وغزة وجباليا

وقصفت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” امس الثلاثاء نقطتين تتبعان للمقاومة شرق محافظة رفح ومدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وآخرون بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلق قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها العسكرية النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان، الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع أصابات بعيارات نارية وبالاختناق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 11 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة وبحق مقدساتنا وأسرانا.

الاحتلال يقرر إبقاء حاجز بيت حانون “إيرز” مغلقاً





الاحتلال يقرر إبقاء حاجز بيت حانون “إيرز” مغلقاً أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قراراً بإبقاء حاجز “إيرز” الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 48.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن سلطات الاحتلال قررت تمديد إغلاق حاجز “إيرز” الحدودي الذي تم إغلاقه خلال “عيد رأس السنة العبرية”، لمدة 24 ساعة أخرى في أعقاب أعمال التظاهر الأخيرة على حدود القطاع.

المصدر: وكالات فلسطينية