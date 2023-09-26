هيئة ممثلي الاسرى والمحررين تتقدم بإخبار لدى المحكمة العسكرية ضد العميل كامل محمد حجازي

اعلنت هيئةُ ممثلي الاسرى والمحررين عن التقدم ، بإخبارٍ لدى المحكمةِ العسكرية ضدَ العميل كامل محمد حجازي على خلفيةِ وصولِ معلوماتٍ حولَ عزمِه الدخولَ الى الاراضي اللبنانية.

واعتبرت الدعوى المقدمةُ انَ هذا الأمرَ يشكلُ تهديداً للسلمِ الأهلي وخطراً على التعايشِ السلمي كونَ العميل حجازي مقترفاً جرائمَ قتلٍ متعمدٍ بلباسِ العمالةِ للعدو الصهيوني ضدَ المختار الشهيد علي حسين جابر من بني حيان والمواطن محمد علي قشمر من مركبا ، مذكرةً بأن العميلَ المذكورَ لم يحاكم على جرائمِه وهذا ما قد يسببُ خطراً على التعايشِ داخلَ القرى واستفزازاً غيرَ مقبولٍ لعوائلِ الشهداء.

المصدر: قناة المنار