البحرين تعلن مقتل ضابط وجندي بحرينيين في “التحالف” وجرح آخرين قرب الحدود اليمنية السعودية “بهجوم طائرة مسيّرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2023 - 01:06
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السيد إبراهيم أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه
النائب محمد رعد استقبل سفير دولة قطر الجديد في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارفية
لجنة الصحة النيابية تشيد بتقديم وزير العمل مصطفى بيرم مشروعا لتسهيل مهمة ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إنتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل مخيم عين الحلوة في إطار تثبيت وقف إطلاق النار
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بالتيار إعتبارا من 1 تشرين الاول للمخارج المكشوف عليها من فرق حملة نزع التعديات
أوقاف القدس: 471 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح
حركة حماس: تجدد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك عدوان لن يفلح في تغيير إسلامية المسجد وعروبة القدس المحتلة
مجلس الأوقاف الإسلامية: نستنكر إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين التي استباحت كل المحرمات
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حركة حماس: قصف الاحتلال لنقاط للمقاومة في غزة لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بشكل مباشر على سيارات الإسعاف والصحافة في مخيم ملكة شرق غزة
وزارة الأسرى في قطاع غزة تحذر من ارتقاء الأسير كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي
الخارجية الفلسطينية تعلن أن أول سفير سعودي سيصل إلى رام الله غدا الثلاثاء
رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: سوريا والصين ستواصلان تبادل الدعم فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: العقوبات علينا فشلت والتعاون مع الوكالة يجب أن لا يتأثر بأجندات سلبية
وزير الطاقة السعودي: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية
رئيس هيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة الإيرانية: يدنا على الزناد وعلى العدو التخلي عن فكرة الاعتداء على بلادنا
وزير الحرب الأمريكي: لم يحدث تغيير في وضعنا العسكري في النيجر وتريد رؤية حل دبلوماسي للأزمة هناك
وزير الدفاع الألماني: لسنا في حاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة بعد إعلان فرنسا سحب جنودها من النيجر
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة توقع اتفاقية لإقراض بولندا ملياري دولار لدعم التطوير الدفاعي في وارسو
الحكومة الأرمينية تعلن وصول 6650 شخص من قره باغ إلى أرمينيا
الرئيس الأذربيجاني: واثق من أن عملية إعادة دمج أرمن قره باغ في المجتمع الأذربيجاني ستكون ناجحة
الكرملين: من غير الممكن الحديث حاليا عن مدة بقاء قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ
الخارجية الروسية: أرمينيا ترتكب خطأً فادحاً بمحاولتها قطع العلاقات مع روسيا وجعل يريفان رهينة لألاعيب الغرب
الخارجية الإثيوبية: أديس أبابا ستواصل العملية التفاوضية الشهر المقبل للوصول لنتيجة مريحة لجميع الأطراف بشأن سد النهضة
الخارجية الإثيوبية: هدف المفاوضات مع مصر والسودان وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة
الصحة العالمية: نعمل على تحديد الأمراض التي بدأت الانتشار عقب فيضانات ليبيا ومنع تفشيها
البحرين تعلن مقتل ضابط وجندي بحرينيين في “التحالف” وجرح آخرين قرب الحدود اليمنية السعودية “بهجوم طائرة مسيّرة”
منذ 2 ساعة
25 September، 2023
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