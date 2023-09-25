التلفزيون الأرميني: وقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت – أسكيران السريع بإقليم قره باغ وسقوط قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 22:54

التلفزيون الأرميني: وقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت – أسكيران السريع بإقليم قره باغ وسقوط قتلى وجرحى

منذ 1 ساعة 25 September، 2023
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