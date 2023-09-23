وزير الخارجية الايراني التقى بنظيره السعودي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 22:00

وزير الخارجية الايراني التقى بنظيره السعودي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 2 ساعة 23 September، 2023
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