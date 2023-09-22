الاحتلال الصهيوني يقرر تسليم جثمان الشهيد بلال قدح من غرب رام الله

قرر جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الجمعة، تسليم جثمان الشهيد بلال قدح من قرية شقيا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت الشؤون المدنية الفلسطينية: “الاحتلال قرر تسليم جثمان الشهيد بلال إبراهيم قدح (٣٣ عاما) من قرية شقيا غرب رام الله مساء اليوم”.

وكان قد اُستشهد الشاب قدح، في الـ10 من يوليو الماضي برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، في حينها: “إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) من قرية شقبا، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية”.

وبحسب شهود عيان، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وانقاذه وتركته ملقى على الأرض.

جدير ذكره أن الشهيد قدح متزوج، ولديه ثلاثة أطفال.

المصدر: فلسطين اليوم