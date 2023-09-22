الرئيس الأسد: نتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية ونرفض كل محاولات اضعاف هذا الدور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 13:10

الرئيس الأسد: نتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية ونرفض كل محاولات اضعاف هذا الدور

منذ 39 mins 22 September، 2023
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