الرئيس الأسد: نتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية ونرفض كل محاولات اضعاف هذا الدور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 13:10
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توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الصين وسوريا بحضور الرئيسين بشار الأسد وشي جين بينغ
الرئيس الأسد: نتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية ونرفض كل محاولات اضعاف هذا الدور
منذ 39 mins
22 September، 2023
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الرئيس الأسد
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