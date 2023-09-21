معلومات المنار‬⁩: ‏⁧‫الموفد القطري‬⁩ أبو فهد جاسم آل ثاني وصل الى ⁧‫بيروت‬⁩ الثلاثاء وبدأ لقاءاته بعيدًا عن الاعلام مع قوى سياسية وأسماء مرشّحة لرئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 23:16

معلومات المنار‬⁩: ‏⁧‫الموفد القطري‬⁩ أبو فهد جاسم آل ثاني وصل الى ⁧‫بيروت‬⁩ الثلاثاء وبدأ لقاءاته بعيدًا عن الاعلام مع قوى سياسية وأسماء مرشّحة لرئاسة الجمهورية

منذ 3 ساعة 21 September، 2023
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