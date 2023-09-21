ميقاتي بحث مع غراندي التعاون بين لبنان ومنظمة شؤون اللاجئين في ما يتعلق بأزمة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 13:32

ميقاتي بحث مع غراندي التعاون بين لبنان ومنظمة شؤون اللاجئين في ما يتعلق بأزمة النازحين

منذ 3 ساعة 21 September، 2023
ميقاتي
لبنان

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، خلال أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وتم البحث في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

واستقبل الرئيس ميقاتي في مقر  إقامته في نيويورك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA)جياني إنفانتينو ‏على رأس وفد.
وقال إنفانتينو: “من خلال برنامج FIFA Forward، عملنا دائماً مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم في سبيل النهوض بالبنية التحتية وكذلك زيادة شعبية رياضتنا في لبنان، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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