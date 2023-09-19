الوزير حمية عرض مع سجيع عطية الاستحقاق الرئاسي وشؤون قطاع النقل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 14:10

الوزير حمية عرض مع سجيع عطية الاستحقاق الرئاسي وشؤون قطاع النقل

منذ 12 mins 19 September، 2023
حمية
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية  في مكتبه اليوم في الوزارة ، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتناول معه الأجواء السياسية العامة في البلاد ، لاسيما موضوع إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث معه موضوع النقل على مختلف الأصعدة البرية والبحرية والجوية ، وتم عرض رؤية الوزارة حول الأهمية التي توليها لحجز موقع لبنان – بمرافقه الحيوية – على خارطة كوريدورات النقل العالمية التي ترتسم اليوم من جديد ، وتم التطرق إلى بعض الشؤون الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة في منطقة الشمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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