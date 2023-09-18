ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 17:48

ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 57 mins 18 September، 2023
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي
لبنان

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين الى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.

ووفق البرنامج المقرر سيلقي ميقاتي كلمة لبنان امام الجمعية وسيعقد  سلسلة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، كذلك سيشارك ميقاتي في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وسيلقي كلمة في المنتدى عند الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك(الحادية عشرة والنصف مساء الاثنين بتوقيت بيروت)، ومن ثم يجتمع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامم المتحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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