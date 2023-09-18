لبنان| مؤتمر حول القطاع التربوي واعتصامٌ للمتعاقدين

ينظّمُ في مجلسِ النواب ولثلاثةِ ايام ورشة تربوية تحاكي واقعَ القطاعِ بشكل عام ، وتحاولُ وضعَ خارطةِ طريقٍ لعامٍ دراسيٍ سليم في التعليم الرسمي.

الورشة اعلن خلالها وزير التربية تمنع الجهات المانحة عن تقديم الدعم وعدم توفر اموال لدفع حوافز وبدلات انتاجية للمعلمين. وفي الجلسات النقاشية دعوة لجلسة تشريعية تربوية.

اعتصام المتعاقدين

ونفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي اعتصاما امام مجلس النواب تزامنا مع انعقاد المؤتمر التربوي في مجلس النواب.

واعتبر المعتصمون أن اتخاذ القراراتِ من دون الأخذ برأي الاساتذة هو الذي أدى الى الشرخ الحاصل في القطاع التربوي ، مطالبين بتأمين الكتاب المدرسي ودعمِ وصول التلامذة للمدارس، بالإضافة إلى تأمين حوافزَ لا تقل عن 600 دولار شهريا، وتسديدِ بدلات النقل ورفعِ قيمةِ بدل الساعة، كما طالب المعتصمون بوضع المعايير لدخول الاساتذة الى المدارس الرسمية.