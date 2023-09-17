مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي ووزير الخارجية الصيني بحثا الوضع في أوكرانيا وتايوان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 21:34

مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي ووزير الخارجية الصيني بحثا الوضع في أوكرانيا وتايوان

منذ 2 ساعة 17 September، 2023
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