الوكالة الوطنية : صمود وقف إطلاق النار يخرقه إطلاق نار محدود في عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 18:20
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رئيس مجلس النواب نبيه بري للمنار: متمسكون بمبادرة الحوار وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة
الرئيس بري للمنار: الموفد الفرنسي تبنّى هذه المبادرة ودعمها وهي المدخل الضروري لمعالجة المأزق الرئاسي
الرئيس بري للمنار: سأوجه الدعوة للحوار وفق الأصول وآمل في أن تتحلَّى كل القوى والكتل بالمسؤولية الوطنية وان تتّقي الله
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتوجه الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
مصادر وزارية: تأجيل جلسات مجلس الوزراء الى نهاية هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لحين عودة ميقاتي من نيويورك
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها
العلاقات الإعلامية: المعني الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والإعلاميين هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية
العلاقات الإعلامية: نعلن تضامنا التام مع المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات وتأييدنا لدورهم الإعلامي البناء
مواجهات بين قوات العدو وأهالي بيتا جنوب نابلس إثر معاودتها اقتحام البلدة لليوم الثالث على التوالي ومداهمة عشرات المنازل
قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بوجه المصلين بحجة الأعياد اليهودية
الخارجية الإيرانية: قرار الاتحاد الأوروبي و3 دول أوروبية تمديد العقوبات على إيران غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه
عبد السلام: نأمل أن تتوّج المفاوضات مع الرياض بتقدم في الملفات الإنسانيّة
استشهاد مواطن يمني جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي الأميركي على مديرية شدا الحدودية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أوكرانيا تحاول استبعادنا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 75 عسكريا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة على محور خيرسون
السلطات الجزائرية تبدأ عملية إخلاء طارئة للسكان بعد اندلاع سلسلة حرائق ضخمة في مناطق متفرقة بولاية بجاية شرق البلاد
الوكالة الوطنية : صمود وقف إطلاق النار يخرقه إطلاق نار محدود في عين الحلوة
منذ 1 ساعة
17 September، 2023
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