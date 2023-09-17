وزارة الدفاع الروسية : تدمير مصنع للدبابات لقوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني في خاركوف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 18:20

وزارة الدفاع الروسية : تدمير مصنع للدبابات لقوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني في خاركوف

منذ 2 ساعة 17 September، 2023
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