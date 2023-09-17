إيران: ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية

أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان(جنوب إيران) مجتبى قهرماني عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لأعمال الشغب الأمريكية من عوامة عند دخولها الحدود المائية الجنوبية للبلاد.

وقال قهرماني “بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية ونتيجة لرصد وجهود قوات الإستخبارات الإيرانية، تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لإثارة الفوضى وأعمال الشغب الأمريكية عند دخولها الحدود المائية في جنوب إيران”.

وأشار قهرماني إلى أن “الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة”، واوضح أن “قوات جهاز الإستخبارات، بعد علمهم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع ويستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب، صمموا ونفذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة”، وأضاف “نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تمت مراقبة واعتراض الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها على الجانب الآخر من حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم التعرف والاستيلاء عليها في محيط ميناء خمير”.

وأوضح قهرماني “في هذا الصدد، تم القبض على شخصين وإيداعهما الحبس الاحتياطي على ذمة صدور أمر جنائي، كما أن آخرين من عملاء ومنتسبين للشبكة وتصرفاتهم تخضع لسلطة استخباراتية كاملة”، وأشار الى ان “التحقيقات الأولية وتقارير جهات المرتبطة، تفيد بانه تم تجهيز هذه الشحنة من الأسلحة ونقلها إلى البلاد لإحداث الفوضى في الأيام المقبل”.

المصدر: وكالة مهر