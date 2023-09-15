الطوارئ الروسية: إقلاع طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضانات في ليبيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة عن إقلاع طائرة من طراز “إيل-76″ محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضان الذي ضرب شرق ليبيا.

وجاء في تصريح المكتب الصحفي الخاص بالوزارة ” بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا الاتحادية، وتلبية لأمر وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أقلعت طائرة من طراز “إيل-76″ تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي متوجهة إلى ليبيا، وعلى متنها مساعدات إنسانية”.

وأضاف المكتب الصحفي، أن الطائرة تحمل على متنها الاحتياجات “الضرورية لتوفير سبل العيش للسكان المتضررين من الفيضانات المدمرة”، من الخيم والبطانيات ومحطات الطاقة المتنقلة وأنظمة الإنارة، مؤكداً أنه سيتم تسليم المعدات المخصصة للعمل في منطقة الكارثة، إلى الجانب الليبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك