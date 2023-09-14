قطع السير من الاوتوستراد الشرقي صيدا وأوتوستراد – الغازية وتحويله الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 09:52

قطع السير من الاوتوستراد الشرقي صيدا وأوتوستراد – الغازية وتحويله الى الطريق البحرية

منذ 18 mins 14 September، 2023
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