مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة أدى إلى وقوع خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 01:00
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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين ورصاص القنص يطال الاوتستراد الشرقي
سقوط قتيل و3 جرحى في اشتباكات مخيم عين الحلوة ليرتفع عدد القتلى الى 7 والجرحى الى 90 جريحا
المدير العام للأمن العام بالإنابة يعقد اجتماعا أمنيا يحضره ممثلون عن الفصائل الفلسطينية لبحث الاوضاع في مخيم عين الحلوة
المدير العام للأمن العام بالإنابة: ما يحصل في مخيم عين الحلوة خطير جداً وإذا تمدّد سيتحول الى أزمة مستنزفة
اللواء إلياس البيسري: لن نقف مكتوفي الأيدي جرّاء ما يحصل في المخيم والأولوية حالياً لوقف إطلاق النار ضمن خطة مدروسة
قائد الجيش العماد جوزاف عون يبحث مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور التطورات في مخيم عين الحلوة
قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان تدين استهداف مراكز الجيش بمحيط عين الحلوة وتعتبره عملا مشبوها وله دلالات خطيرة
المكتب الإعلامي لحماس بلبنان يرفض الادعاءات التي تتهم حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة بعين الحلوة
الرئيس نبيه بري ينفي ما تردّد عن تجميد مبادرته بالحوار لمدّة سبعة أيّام تتخلّله أو تليه جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس
بري: أنتظر زيارة لودريان وأتوقّع أن يتمّ دمج مبادرتي ومبادرته للوصول إلى النّتيجة الإيجاية المتوخاة عبر الحوار والتوافق
تحول جلسة الحكومة اللبنانية الصباحية المخصصة لبحث ملف النزوح السوري الى اجتماع تشاوري بسبب فقدان النصاب
الرئيس ميقاتي يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة لاسيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف عن هذا الملف
الإمام الخامنئي: لدينا معلومات بأن أميركا شكّلت ما يسمى "مجموعة الأزمة" مهمتها خلق الأزمات في الدول بما فيها إيران
الإمام الخامنئي: "مجموعة الأزمة" وجدت أن الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حولها
الإمام الخامنئي: الأعداء جديون في عدائهم ومخططاتهم ضدنا ونحن أيضا جادون جدا في التصدي لهم
150 قتيلا على الاقل وفقدان العشرات جراء اعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأ خضر وضواحي المرج شرق ليبيا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يصف السيول التي ضربت شرق البلاد بـأنها لم يسبق لها مثيل
الدبيبة: أعطيت تعليمات واضحة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات لإغاثة أهلنا المتضررين جراء السيول
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ترفع مستوى التنبيه من ثوران بركان كيلاويا في هاواي الى أعلى درجة
السفير الصيني في لندن يصف توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالح بكين بأنه محض افتراء خبيث ومهزلة سياسية
مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة أدى إلى وقوع خسائر مادية
منذ 46 mins
14 September، 2023
سوريا
عدوان على سوريا
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