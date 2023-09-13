مراسل المنار: اشتباكات اليوم في مخيم عين الحلوة ادت الى سقوط 5 قتلى و15 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2023 - 20:56

مراسل المنار: اشتباكات اليوم في مخيم عين الحلوة ادت الى سقوط 5 قتلى و15 جريحاً

منذ 46 mins 13 September، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة