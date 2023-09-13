مراسل المنار: اشتباكات عنيفة تدور في كافة محاور مخيم عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 20:56

مراسل المنار: اشتباكات عنيفة تدور في كافة محاور مخيم عين الحلوة

منذ 50 mins 13 September، 2023
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