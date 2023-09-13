وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي يعلن تأجيل بدء التدريس في المدارس الرسمية الى الاثنين في 9-10-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 18:40

وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي يعلن تأجيل بدء التدريس في المدارس الرسمية الى الاثنين في 9-10-2023

منذ 15 mins 13 September، 2023
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