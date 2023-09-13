تجدُّد الاشتباكات عصرا بمخيم عين الحلوة ادى الى إصابة المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي معين عباس وجرح آخر (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 18:40

تجدُّد الاشتباكات عصرا بمخيم عين الحلوة ادى الى إصابة المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي معين عباس وجرح آخر (الوكالة الوطنية)

منذ 1 ساعة 13 September، 2023
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