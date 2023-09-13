مقتل 56 شخصاً في حريق بمبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 18:40

مقتل 56 شخصاً في حريق بمبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي

منذ 2 ساعة 13 September، 2023
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