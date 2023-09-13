مراسل المنار: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة خصوصا محور حطين جبل الحليب وتستخدم الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 16:16

مراسل المنار: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة خصوصا محور حطين جبل الحليب وتستخدم الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية

منذ 22 mins 13 September، 2023
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