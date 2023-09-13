الوزير بوحبيب اتصل بنظيره السوري وإتّفاق على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك

اجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب إتّصالا بنظيره السوري فيصل المقدادوذلك عطفا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه ترؤس وفد رسمي لينتقل الى سوريا للبحث في قضية النازحين، وإتّفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك، حيث سيشارك الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الاجتماعات الاممية.

وقد رحّب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بوحبيب والوفد المرافق دمشق مبديا استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام