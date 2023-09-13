ببغاء يدخل موسوعة غينيس لقيادته دراجة بعجلتين

حصل ببغاء يبلغ من العمر 7 سنوات على لقب “أسرع ببغاء يقود دراجة” بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين.

واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة.

وحصل الببغاء على لقبه الخاص بعد بضعة أيام فقط في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الإيطالي “Lo Show dei Record” وحطم رقمه القياسي بزمن قدره 14.58 ثانية.

وقال كالويان يافاشيف، وهو مربي ومدرب الببغاء، إنه امتلك شيكو منذ أن كان عمره 3 أشهر فقط، وسرعان ما أظهر الطائر كفاءة في الأداء.

وقال يافاشيف لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: “إنه موهبة طبيعية. بدأنا بتدريبه على القيام بحيل أكثر جدية، لكنه فعل كل شيء بسهولة شديدة ودون أي مشكلة”.

المصدر: السومرية نيوز