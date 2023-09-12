توسع الاشتباكات في عين الحلوة وقذيفة سقطت قرب الماكدونالدز والرصاص وصل كثيفا على حي الجامعة في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 18:16

توسع الاشتباكات في عين الحلوة وقذيفة سقطت قرب الماكدونالدز والرصاص وصل كثيفا على حي الجامعة في صيدا

منذ 1 ساعة 12 September، 2023
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