الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2862 قتيلاً والمصابين إلى 2562 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 00:40

الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2862 قتيلاً والمصابين إلى 2562

منذ 45 mins 11 September، 2023
أخبار موقع المنار

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