فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تنفّذ غداً مناورة “الركن الشديد 4” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 00:40

فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تنفّذ غداً مناورة “الركن الشديد 4”

منذ 45 mins 11 September، 2023
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