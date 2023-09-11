‫حزب الله: نؤكد بشكل صريح لا مجاملة فيه لأحد اننا ضد هذا  ‫الاقتتال ونرفضه بالمطلق والمستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 19:08

‫حزب الله: نؤكد بشكل صريح لا مجاملة فيه لأحد اننا ضد هذا  ‫الاقتتال ونرفضه بالمطلق والمستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني 

منذ 35 mins 11 September، 2023
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