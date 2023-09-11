‫حزب الله: نعرب عن بالغ أسفنا للإقتتال الدائر منذ أيام في  ‫مخيم عين الحلوة والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 19:08

‫حزب الله: نعرب عن بالغ أسفنا للإقتتال الدائر منذ أيام في  ‫مخيم عين الحلوة والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى 

منذ 37 mins 11 September، 2023
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