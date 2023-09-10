شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تابع اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان بحزن وأسى شديدين فاجعة الزلزال الذي ضرب العديد من الأقاليم المغربية مساء يوم الجمعة ونجم عنه ضحايا وجرحى ودمارا طال المساكن و البنى التحتية .

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم في اللقاء الوطني بتعازينا الحارة ومواساتنا القلبية لكل الاسر المنكوبة ومن خلالهم لكل الشعب المغربي في هذا المصاب الجلل، كما نعبر عن تضامننا الكامل معهم ، وندعو المنظمات النقابية العربية والعالمية الى التضامن كل حسب استطاعته والوقوف إلى جانب الشعب المغربي الشقيق ومساندته لتجاوز هذه المحنة والتخفيف على المتضررين خسائرهم وآلامهم.

نحن وبإسم اللقاء الوطني نضع كل امكاناتنا للمساهمة في تقديم الدعم والمساندة اللازمة وذلك من خلال الاتحادات العمالية في لبنان والمغرب، لتخفيف وقع هذه الفاجعة على المتضررين وفي إطار ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والوطني والنقابي.

المصدر: بريد الموقع