شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 22:36

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب

منذ 3 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار

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