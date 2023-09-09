شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫حزب الله يتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويسأل الله  ‫الشفاء للمصابين وأن يساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 18:24

‫حزب الله يتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويسأل الله  ‫الشفاء للمصابين وأن يساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه 

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
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