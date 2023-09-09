شركاء النصر، شاركونا رأيكم

حزب الله يعرب في بيان له عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه في هذا المصاب المفجع والاليم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 18:24

حزب الله يعرب في بيان له عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه في هذا المصاب المفجع والاليم

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
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