شركاء النصر، شاركونا رأيكم

بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2023 - 11:44
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هدوء حذر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح وجماعة جند الشام
توقف الإشتباكات جاء نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي اجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية
إصابة 20 شخصاً على الأقل تم نقلهم الى مستشفيات صيدا نتيجة الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة خلال الليلة الماضية
الجامعة اللبنانية تقفل فروعها في مدينة صيدا وتعلن تأجيل الإمتحانات التي كانت مقررة اليوم الجمعة
قطع السير من الأتوستراد الشرقي في صيدا وأتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
بسبب الاوضاع في مخيم عين الحلوة.. قطع السير من الاتوستراد الشرقي صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
منذ 2 ساعة
8 September، 2023
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