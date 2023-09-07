تقرير مصور | إخراجات القيد عبر المنصة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2023 - 20:56

تقرير مصور | إخراجات القيد عبر المنصة

منذ 25 mins 7 September، 2023
لبنان

منصة جديدة في لبنان لإصدار اخراجات قيد ، معتمدة على المكننة الحديثة بشكل كامل.

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة