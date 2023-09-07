شركاء النصر، شاركونا رأيكم

المرتضى: الشعب اللبناني العظيم سيبقى بأطيافه كافة الحارس الأمين للقيم الجامعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 18:10

المرتضى: الشعب اللبناني العظيم سيبقى بأطيافه كافة الحارس الأمين للقيم الجامعة

منذ 8 mins 7 September، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف في لبنان محمد وسام المرتضى “ثباته في حملته ضد ترويج الشذوذ في لبنان رغم ما يتعرض له بفعلها من حملات تجريح ترمي الى ثنيه عن الاستمرار في المواجهة”.

وتابع المرتضى الخميس “لهذه الحملات مفعولا عكسيا اذ تزيدنا ثباتا وقناعة وتبين للشعب اللبناني أن ما نواجهه هو برنامج وراءه جهات خارجية تروم بلبنان وبشعبنا شرا”.

واضاف المرتضى أن “الحرية وعي ومسؤولية وتطلع دائم إلى بناء عالم الخير”، وتابع أن “يتملكني اليقين من أن الشعب اللبناني العظيم سيبقى بأطيافه كافة الحارس الأمين للقيم الجامعة التي تسود حياتنا وتحمي مجتمعنا وتحصن أجيالنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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