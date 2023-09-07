شركاء النصر، شاركونا رأيكم

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب جلسته الدورية في مدينة النبطية وناقش مجمل القضايا النقابية والمطلبية المطروحة وفي الختام اصدر البيان التالي :” يتقدم الاتحاد بالعزاء من عموم المسلمين لمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين ولا يسعنا الا ان نقف موقف اجلال واكبار للحشد المليوني في مدينة كربلاء المقدسة ودلالاته ومعانيه ، فالتوق لزيارة الامام الحسين هو توق للمبادىء والقيم الحسينية للحرية والعدالة ومقارعة الباطل ونصرة الحق .. وفي هذه المناسبة نستنكر ما اقدمت عليه السلطات في البحرين من افتتاح سفارة للعدو الصهيوني على اراضيها ونحن على ثقة تامة ان شعب البحرين بكافة شرائحه بريء من هذا الفعل المشين وفي مقدمتهم الهيئات النقابية التي نعرف مواقفها المشرفة ، كما نؤكد تأيدنا لكل حركات العمال في العالم والتي تتوق للتحرر من هيمنة قوى الهيمنة الدولية التي تستغل ثروات الشعوب وبالأخص في غرب افريقيا الذي عانى عماله لقرون من الاستعمار والاستعباد وابشع صور الاستغلال ممن يحاضر علينا بحقوق الانسان .. وتوقف المجتمعون عند تسريبات موازنة ٢٠٢٤ وما تحويه من ضرائب عشوائية تثير الاستغراب”.

وتابع البيان:”اننا ندعو الحكومة لاعداد موازنه متوازنة عادلة تعتمد في وارداتها الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة ، والاستثمار الامثل لموارد الدولة في المطار والمرفأ والاملاك البحرية والنهرية ومصلحة تسجيل السيارات واعتماد سياسات من شأنها الحد من خروج العملة الصعبة من البلد كتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل المعاملات الادارية المتوجبة لذلك ، ودعم القطاع الزراعي والتشدد بتطبيق قوانين الصيد بما يسمح بنمو الثروة السمكية ، وتفعيل عمل الادارات والمؤسسات العامة من خلال تحسين الرواتب بشكل عادل بين جميع الموظفين مع تفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش ، وترشيد الانفاق الحكومي واقفال مزاريب الهدر ، واقرار القوانين اللازمة للاصلاح المالي واستعادة المال العام المنهوب في العقود المنصرمة .. اننا في الاتحاد العمالي لنقابات عمال نقابات الجنوب سنبقى نراقب ونلاحق كل كبيرة وصغيرة تضر بمصالح الناس ونسعى لاصلاح الخلل بكل الوسائل المشروعة”.

المصدر: موقع المنار