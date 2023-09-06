شركاء النصر، شاركونا رأيكم

دعا “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز” في لبنان سامي أبي المنى “كلّ الأفرقاء إلى الاستجابة لدعوة الحوار”، وتابع “لا نريده أن يكون فوق الدستور أو تغييباَ للحياة الديمقراطية، لكننا نؤمن بجمال التسوية التي تحدث عنها كمال جنبلاط، إذ لا جدوى من الإمتناع عن الحوار، بينما نوعه وشكله ليس من مهمتي”.

ولفت الشيخ أبي المنى إلى أن “زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى الجبل هي حدث لا بدّ منه”، واضاف “كلما زادت التعقيدات كل ما كانت الحاجة أكبر لاستلهام روح المصالحة وزيارة البطريرك تصب في هذا الاتجاه، فكلنا معنيّون بلبنان الذي يتسّع للجميع ويحتاج الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام